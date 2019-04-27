Россиянин покорил Эльбрус в честь «Мстителей 4»

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Российский альпинист Андрей Зубенко покорил одну из высочайших вершин мира в честь выхода четвертой части «Мстителей». Об этом сообщает Youtube-канал BESSON SINEMA.

Как отмечается, он совершил восхождение на горную вершину и вознес на Эльбрус флаг с логотипом фильма.

Уточняется, что его подъем занял 4 часа 50 минут при высоте горы в 5 642 метра.

Причем альпинист поставил личный рекорд: до этого он совершил восхождение на полчаса дольше.

Показ финальной части «Мстителей» стартовал 26 апреля.

Ранее сообщалось, что фанаты «Мстителей» подрались из-за спойлера.