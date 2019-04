Киркоров съедется с Мадонной

Народный артист России Филипп Киркоров и мировая поп-звезда Мадонна станут соседями на международном конкурсе «Евровидение» в Израиле.

На пресс-конференции Киркоров рассказал, что попал в один отель с певицей. «Не секрет, что на заключительном вечере будет выступать Мадонна. Мы живем с ней в одном отеле», — цитирует Киркорова РИА «Новости».

Представитель России на «Евровидении» Сергей Лазарев и автор его конкурсной песни Филипп Киркоров отправятся в Израиль 4 мая. «Евровидение» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Россиянин споет во втором полуфинале 16 мая песню Scream. В прошлый раз он представлял Россию на конкурсе в Стокгольме в 2016 году и занял третье место с композицией You Are the Only One.

Ранее Лазарев рассказал, как решился участвовать в «Евровидении» во второй раз.