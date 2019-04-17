Супруга Быкова рассказала о «тяжелом» состоянии мужа

Ирина Лукьянова, супруга российского писателя и публициста Дмитрия Быкова, заявила, что ее муж находится в «тяжелом», но «стабильном» состоянии. Об этом сообщает RNS со ссылкой на телеканал «360».

Она рассказала, что в настоящий момент врачи не строят никаких прогнозов относительно состояния Быкова.

Реклама

«Состояние стабилизировано, но стабильно тяжелое, находится в медицинском сне», — сказала Лукьянова.

Она также добавила, что не будет раскрывать диагноз мужа.

Ранее о состоянии помещенного в кому Быкова рассказали в Минздраве.