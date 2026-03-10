Размер шрифта
Подводный силовой кабель, соединяющий Финляндию и Швецию, вышел из строя

Технический сбой произошел на линии электропередачи между Финляндией и Швецией
Подводный силовой кабель, соединяющий Финляндию и Швецию, вышел из строя из-за технической неисправности, признаков саботажа не обнаружено. Об этом сообщили операторы Fingrid и Svenska kraftnat, передает Reuters.

Как сообщил представитель компании Fingrid Йонне Яппинен, отключение электроэнергии на межсетевом соединении Fenno-Skan 2 во вторник, по всей видимости, было вызвано неисправностью подстанции, в то время как подводный участок кабеля, судя по всему, не пострадал.

Шведская газета Svenska kraftnat также заявила, что причиной отключения электроэнергии стали технические неполадки и что полиция или другие правоохранительные органы не участвовали в расследовании.

Согласно заявлению регулирующего органа, опубликованному Svenska kraftnat, отключение линии электропередачи мощностью 800 мегаватт (МВт) должно было продлиться около 18 часов.

«По нашей оценке, Fenno-Skan вскоре возобновит работу», — говорится в заявлении шведской компании для Reuters.

Регион Балтийского моря последние годы находится в состоянии повышенной готовности после серии обрывов подводных силовых кабелей, телекоммуникационных линий и газопроводов. Причиной инцидентов называются диверсии и аварии на судах.

Ранее Microsoft зафиксировала повреждение международных кабелей в Красном море.

 
