Звезда «Игры престолов» прокомментировал слухи о роли Джеймса Бонда

Звезда «Игры престолов» Ричард Мэдден прокомментировал слухи о роли Джеймса Бонда, пишет IndieWire.

Как отмечается, на одном из мероприятий актер уверил публику, что не собирается исполнять эту роль.

«Это прекрасный, лестный слух в интернете. И, в конце концов, на этом все: это всего лишь прекрасный, лестный слух», — сказал Мэдден.

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Он еще раз подчеркнул, что не будет исполнять роль знаменитого агента.

Ранее сообщалось, что Рэйф Файнс оценил возможность появления темнокожего Джеймса Бонда.