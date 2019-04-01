«Вовы талантливы»: Наташа Королева горячо поздравила Зеленского с успехом на выборах

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Певица Наташа Королева поздравила с успехом в первом туре выборов кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского.

Королева отметила, что у Зеленского удачное имя. «Молодец. Поздравляю. Все Вовы талантливые, видимо, имя способствует... Но это пока только первый тур», — цитирует певицу РИА «Новости».

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Выборы президента проходили на Украине в 31 марта. Необходимого для победы в первом туре числа голосов не набрал никто, однако лидерство в президентской гонке принадлежит шоумену Владимиру Зеленскому.

За Зеленского отдали голос более 30% избирателей. С ним во второй тур вышел действующий президент Петр Порошенко, у него около 17% голосов. Юлия Тимошенко во второй тур пройти не смогла — у нее 14% голосов.

Ранее CNN рассказал о преимуществе Порошенко в битве с Зеленским.