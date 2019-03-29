«Меня еще не накрыло»: Медведев высказался о рэпе
Председатель правительства России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями «ВКонтакте» и Яной Чуриковой ответил на вопрос о популярной музыке.
По словам российского премьер-министра, он никогда не слушает рэп и в целом не интересуется хип-хопом. «Вероятно, меня еще не накрыло», — сделал предположение Дмитрий Медведев.
Ранее во время трансляции Дмитрий Медведев также рассказал, каково ему работать главой правительства. По его словам, работа в правительстве в принципе не является самой простой, а работа премьер-министра — самое сложное, что ему приходилось делать в жизни.