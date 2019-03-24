Каньон в Исландии закрыли из-за Джастина Бибера

Каньон Фьядрарглуфюр в Исландии закрыли для туристов после съемок клипа певца Джастина Бибера. Об этом сообщает Lonely Planet.

По данным издания, каньон стал популярным местом у туристов из-за клипа Бибера.

Как отмечается, власти Исландии закрыли Фьядрарглуфюр для туристов из-за чрезмерного числа посетителей.

Реклама

При этом растительность каньона сильно пострадала в результате интенсивного пешеходного движения.

Ранее Бибер рассказал, что в течение года до свадьбы с моделью Хейли Болдуин не занимался сексом.