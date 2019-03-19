Кирилл Серебренников поставит концерт-посвящение Алле Пугачевой

В «Гоголь-центре» пройдет концерт, посвященной Алле Пугачевой, режиссером которого станет Кирилл Серебренников. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на мужа певицы Максима Галкина.

»«Гоголь-центр» делает отдельную историю, трибьют, Алла не знает, что там будет», — отметил Галкин.

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По данным телеканала, недавно была опубликована афиша концерта «Неизвестная Алла». На концерте можно будет услышать различные песни из репертуара Пугачевой 1970-1980-х годов.

Ранее сообщалось, что фильм Серебренникова стал фаворитом номинаций на «Нику».