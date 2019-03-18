Вдова Абдулова рассказала о просьбе дочери забрать Веру Началову

Вдова актера Александра Абдулова Юлия заявила, что дочь попросила ее забрать к ним в семью, осиротевшую 12-летнюю Вера Началову. Об этом сообщает ФАН.

По ее словам, дочь сильно плакала. Она чувствовала, как маленькой осиротевшей девочке плохо.

«Мы вчера с моей Женькой сидели, я рыдала, дочка меня успокаивала: «Мама, давай Веру к себе заберем!», — поделилась Абдулова.

Реклама

Также вдова актера рассказала, что они с Началовой подружились.

Ранее стало известно, что сказала Началова перед своей смертью.

Российская певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта, позднее артистку ввели в состояние искусственной комы. 16 марта врачи провели Началовой операцию, после которой певица в тот же день скончалась.