Вдова Абдулова рассказала о просьбе дочери забрать Веру Началову
Вдова актера Александра Абдулова Юлия заявила, что дочь попросила ее забрать к ним в семью, осиротевшую 12-летнюю Вера Началову. Об этом сообщает ФАН.
По ее словам, дочь сильно плакала. Она чувствовала, как маленькой осиротевшей девочке плохо.
«Мы вчера с моей Женькой сидели, я рыдала, дочка меня успокаивала: «Мама, давай Веру к себе заберем!», — поделилась Абдулова.
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Также вдова актера рассказала, что они с Началовой подружились.
Ранее стало известно, что сказала Началова перед своей смертью.
Российская певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта, позднее артистку ввели в состояние искусственной комы. 16 марта врачи провели Началовой операцию, после которой певица в тот же день скончалась.