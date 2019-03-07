У обвиненного в сексуальном насилии Ар Келли нашлись заступницы

Две «подруги» американского музыканта и продюсера Роберта Сильвестра Келли, более известного как Ар Келли, высказались в его защиту. Об этом сообщает CNN.

По словам адвокатов семей девушек, Ар Келли их «контролирует». При этом 21-летняя Азриэль Клэри утверждает, что музыкант не знал, что на момент их знакомства ей не было 18 лет. Она заметила, что это ее родители сказали ей солгать о своем настоящем возрасте. Другая девушка, 23-летняя Джойселин Сэвэдж, заявила, что родители их обеих решилась на мошенничество, так как стремятся получить деньги.

Ранее сообщалось, что был задержан обвиненный в сексуальном насилии Ар Келли.