Звезда «Ласкового мая» потерял сознание в самолете

Продюсер Андрей Разин рассказал, что солист группы «Ласковый май» Дмитрий Тревога потерял сознание во время полета в самолете, следовавшем из Москвы в Сургут, передает StarHit.

По данным издания, в самолете оказалась врач-реаниматолог которая оказала ему первую помощь. Отмечается, что возможные осложнения помогли предотвратить грамотные действия экипажа.

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Разин добавил, что Тревога смог долететь до города Сургута, где вызванная экстренная служба поднялась на борт самолета и оказала помощь артисту.

О том, что стало причиной обморока, не сообщается.

Ранее стало известно, что продюсер «Ласкового мая» собрался сделать звездой дочь покойного Осина.