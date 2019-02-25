Леди Гага получила «Оскар» за лучшую песню

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Американская певица Леди Гага получила «Оскар» в номинации «Лучшая песня к фильму» за композицию «Shallow» к кинокартине «Звезда родилась». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию церемонии награждения.

После выхода на сцену за наградой Гага не смогла справиться с эмоциями и расплакалась. В своей речи она отметила, что в жизни важно не то, сколько раз ты падаешь, а то, сколько раз встаешь обратно на ноги.

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Ранее Леди Гага и Брэдли Купер получили «Грэмми» за лучший поп-дуэт с той же песней — «Shallow».

Композиция «Shallow» стала саундтреком к фильму «Звезда родилась».

91-я церемония награждения лауреатов премии Американской киноакадемии «Оскар» проходит в театре «Долби» в Лос-Анджелесе.