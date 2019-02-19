В Сан-Франциско сорвали показ фильма «Т-34»

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В Сан-Франциско отменили показ российского фильма «Т-34», передает ТАСС. Об этом сообщил директор прокатчика фильма на территории Северной Америки Александр Беляков.

По его словам, владельца кинотеатра запугала группа лиц.

«Показ, который должен был состояться 21 февраля в кинотеатре Сан-Франциско, сорван из-за нездоровой реакции отдельных радикалов, увидевших в фильме пропаганду», — заявил Беляков.

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Он отметил, что также были попытки сорвать показ фильма в Бостоне

Ранее посольство Украины в США призвало представителей американских кинотеатров отказаться от показа российской картины «Т-34».