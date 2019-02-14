Бенедикт Камбербэтч сыграет сатану в сериале «Благие знамения»

Британский актер Бенедикт Камбербэтч сыграет сатану в мини-сериале Нила Геймана «Благие знамения», сообщает Guardian.

Актер, известный главной ролью в сериале «Шерлок», озвучит «гигантского сатану». В сериале также сыграют Дэвид Теннант, Майкл Шин и Фрэнсис МакДорманд.

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Об участие Камбербэтча в съемках стало известно во время обсуждения сериала Ассоциацией кинокритиков. Там выяснилось, что Дэвид Теннант и Майкл Шин сыграют демона и ангела, цель которых – предотвратить апокалипсис.

Ранее сообщалось, что Нил Гейман займется созданием оригинальных сериалов для Amazon.