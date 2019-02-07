«Тоже мне друг детства»: в сети раскритиковали Тимати из-за Децла

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Российский хип-хоп исполнитель Тимати оказался в центре внимания после того, как не появился на церемонии прощания с рэпером Кириллом Толмацким, более известным как Децл. Об этом сообщает Starhit.

Отмечается, что Тимати был давно знаком с Децлом, а недавно разместил пост, в котором назвал его и себя пионерами рэпа.

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«Не соизволил прийти на похороны Кирилла даже. Тоже мне друг детства, неважно, что было потом», — написал один из пользователей сети.

Многие пользователи присоединились к этой точке зрения и осудили Тимати.

Ранее сообщалось, что в Москве простились с Децлом.