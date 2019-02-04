Федор Добронравов внес ясность в данные о своей госпитализации

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Звезда сериала «Сваты» Федор Добронравов опроверг данные СМИ о том, что он был госпитализирован в предынсультном состоянии, передает агентство городских новостей «Москва».

«Ребята, вы с ума все посходили? Я не знаю, кто запустил эту «утку», но это да, может человека добить вопросами: а не пора ли вам на кладбище? А не пора ли вам, Федор Викторович, на кладбище? А я отвечаю, что еще как-то поиграю, что-то мне рановато как-то на кладбище», — сказал Добронравов.

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По словам актера, он лег в больницу на «положенное ему» плановое обследование, сроки которого совпали со спектаклями в Рязани и Туле. Добронравов подчеркнул, что играет в 20 спектаклях в месяц, и с таким графиком ему непросто попасть к врачам. В дальнейшем он намерен играть во всех спектаклях.

Ранее СМИ сообщали о госпитализации Добронравова в предынсультном состоянии.