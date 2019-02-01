Биограф: Пол Маккартни не знает, сколько стоит бутылка виски в XXI веке

Английский писатель Барри Майлз, автор биографии одного из участников The Beatles Пола Маккартни, заявил в интервью Express, что музыкант не знает сегодняшнюю стоимость бутылки виски.

По его словам, Маккартни «отчаянно» пытается не терять связь с теми, кого он считает «обычными людьми» — к примеру, музыкант старается как можно чаще ездить на автобусе. Однако он «не следит» за тем, как со временем меняются цены, добавил писатель.

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Майлз рассказал, что несколько лет назад он был в студии вместе с Маккартни, когда тот попросил работника своей гастрольной команды купить бутылку виски.

«И он [Маккартни] дал ему £2 (около 170 руб. — «Газета.Ru»). Тогда роуди сказал: «Пол, с твоих времен все подорожало», — рассказал Майлз.

В Британии с 2018 года бутылка виски стоит не менее £14 (около 1200 руб.).

В конце прошлого года Пол Маккартни дал совет фанатам.