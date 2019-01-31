Уволенный из Marvel Ганн может стать режиссером «Отряда самоубийц»

Американский режиссер и сценарист Джеймс Ганн обсуждает с Warner Bros. возможность того, что он возглавит съемки нового «Отряда самоубийц», пишет The Hollywood Reporter.

По данным источников издания, в киностудии видят новый «Отряд самоубийц» не как продолжение прошлой киноленты, а перезапуск франшизы.

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Отмечается, что Ганн хочет выбрать для франшизы новое направление, а также почти полностью изменить актерский состав. Источники добавили, что фильм скорее всего будет выдержан в «духе Ганна» — как «Стражи Галактики».

В издании напомнили, что выход картины намечен на 2021 год.

Ранее сообщалось, что Ганн напишет сценарий для второго «Отряда самоубийц».