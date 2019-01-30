Этуш перестанет играть «Бенефис» в театре Вахтангова
Спектакль «Бенефис» с народным артистом СССР Владимиром Этушем в главной роли будет исключен из репертуара театра, поскольку 96-летнему актеру тяжело находиться на сцене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.
При этом отмечается, что руководство театра намерено искать возможности для того, чтобы Этуш продолжил выходить на сцену в роли, соответствующей его таланту и возможностям.
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Худрук Вахтанговского театра Римас Туминас и директор Кирилл Крок в обращении к зрителям назвали исключение «Бенефиса» из репертуара театра «непростым решением».
Ранее сообщалось, что Этуш впервые вышел на сцену после болезни.