Степаненко сделает пластическую операцию после развода с Петросяном

Советская и российская эстрадная артистка Елена Степаненко решила сделать пластическую операцию после развода с юмористом Евгением Петросяном, пишет «СтарХит» со ссылкой на сообщения СМИ.

Отмечается, что актрису заметили среди пациентов Центрального научно-исследовательского института стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. По информации издания, в медицинском учреждении ее сопровождала помощница. Также сообщается, что она выходила оттуда с разметкой на лице, которую делают перед подтяжкой.

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Сама Степаненко не комментировала сообщения об операции.

В конце прошлого года помощница Петросяна Татьяна Брухунова, согласно слухам, являющаяся любовницей юмориста и главной причиной его расставания со Степаненко, рассказала об агрессивной ревности со стороны его бывшей жены.