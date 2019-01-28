В МВД установили приметы похитителей картины Куинджи

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Официальный представитель российского МВД Ирина Волк проинформировала о том, что сотрудникам правоохранительных органов удалось установить черты похитителей картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, полиция осмотрела место происшествия, а также опросила очевидцев и свидетелей произошедшего.

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«…проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленный на... установление личности, розыск и задержание подозреваемых», — сказала Волк.

Она добавила, что по ст. 64 УК России «Хищение предметов, имеющих особую ценность» было возбуждено уголовное дело.

Ранее в интернете появилась видеозапись с подозреваемым в краже картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи.