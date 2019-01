Поющие хит Queen монахини восхитили пользователей соцсетей

Видеозапись с монахинями из Испании, которые исполнили песню We Will Rock You британской рок-группы Queen, набрала 14 миллионов просмотров всего за пару дней. Видео было опубликовано в фейсбуке.

Как отмечает El Espanol, исполняющие композицию Queen монахини входят в хор Дочерей Святого Павла — сестринской общины из Бостона.

«Таким образом становятся ясны причины их пристрастия к музыке», — отмечает издание.

На кадрах видно, что монахини наслаждаются музыкой и пением и даже танцуют в ритм легендарной We Will Rock You.