Netflix сделает из «Обители зла» сериал

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Американская компания Netflix решила выпустить сериал «Обитель зла», передает Deadline.

Как отмечается, официальных комментариев по этому поводу еще не было, однако сообщается, что в сериале хотят расширить мир, созданный в серии одноименных фильмов и компьютерной игре. Речь пойдет о темной стороне работы компании Umbrella Corporation и новом мировом порядке, который возникнет после вспышки Т-вируса.

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Уточняется, что к созданию сериала будет привлечена компания Constantin Film, которая занималась серией фильмов. В настоящее время Netflix ищет исполнительного продюсера проекта.

Ранее сообщалось, что потерявшая руку в «Обители зла» актриса требует $2,7 млн.