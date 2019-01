Эмин не поедет на гастроли в США из-за «российского дела»

Певец и музыкант Эмин Агаларов (Emin) опубликовал в твиттере видеообращение, в котором проинформировал, что отказался от гастролей по Соединенным Штатам.

По словам исполнителя, причиной отмены гастролей стали «неподвластные ему обстоятельства».

«Я вынужден отложить тур по США и Канаде. Приношу свои искренние извинения», — написал в комментарии к видео Агаларов.

Реклама

Как сообщает телеканал CNN, представителям Агаларова не удалось договориться со спецпрокурором США Робертом Мюллером, который занимается расследованием якобы «вмешательства» России в американские выборы в 2016 году.

Ранее NBC рассказала, что Мюллер хочет допросить певца Эмина Агаларова.

Dear Friends, due to circumstances beyond my control, I am forced to postpone my scheduled US and Canadian tour, basically i have been put in this position against my will. I bring my apologies to everyone. Я вынужден отложить тур по США и Канаде. Приношу свои искренние извинения pic.twitter.com/w7uyUnl63s