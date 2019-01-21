СМИ: компания Зеленского получила 35 млн рублей от Минкульта России

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Компания, связанная с шоуменом, юмористом и кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, получила в 2017 году 35 млн руб. от российского Министерства культуры, пишет «Украинская правда» со ссылкой на телеканал «Настоящее время».

Отмечается, что в момент получения финансирования эта сумма составляла более 16 млн гривен.

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По данным телеканала, речь идет о связанной с Зеленским российской компании Green films. Согласно соглашению № 054-11-975/1, которое имеется в реестре субсидий федерального бюджета России, она получила эти деньги на производство фильма ужасов «Вниз».

Ранее Зеленский заявлял, что избавится от бизнеса в России.