Зеленский рассказал о долгах Коломойского

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Шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в интервью «Украинской правде» рассказал о долгах телеканала «1+1» перед его студией «Квартал 95».

Зеленский отказался уточнять, действительно ли украинский олигарх Игорь Коломойский, который владеет телеканалом «1+1», должен ему $4 млн, закашлявшись. «Это коммерческая тайна, я не хочу говорить. Это действительно правда, они нам должны деньги. Сумма немаленькая. «1+1» нам должны», — сказал он, добавив, что не дружит с бизнесменом, имея с ним лишь рабочие связи. «Я прошу мне вообще не приписывать таких людей, потому что мы из разных поколений», — подчеркнул артист.

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На вопрос, вернет ли Зеленский «Приватбанк» Коломойскому в случае победы на президентских выборах, Зеленский ответил отрицательно.

Ранее Зеленский оправдался за свое новогоднее обращение к украинцам, которое вышло на канале «1+1».