Ярмольник рассказал о планах «сбежать» из Москвы

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Российский актер Леонид Ярмольник рассказал, что намерен «сбежать» из столицы 22 января. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, «побег» будет связан с его 65-летием. Актер рассказал, что в эти дни говорят бесконечные комплименты, из-за чего праздник напоминает ритуальные мероприятия и становится скучным.

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«Я уже много лет «сбегаю» со своего дня рождения в буквальном смысле слова, просто уезжаю из Москвы, чтобы близкие друзья не думали, что я «зажал» праздник», — сказал Ярмольник.

Он уточнил, что обычно уезжает в Юрмалу или Венецию.

Ранее Ярмольник отреагировал на решение властей Украины аннулировать лицензии фильмов с его участием.