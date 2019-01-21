Ярмольник рассказал о планах «сбежать» из Москвы
Российский актер Леонид Ярмольник рассказал, что намерен «сбежать» из столицы 22 января. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, «побег» будет связан с его 65-летием. Актер рассказал, что в эти дни говорят бесконечные комплименты, из-за чего праздник напоминает ритуальные мероприятия и становится скучным.
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«Я уже много лет «сбегаю» со своего дня рождения в буквальном смысле слова, просто уезжаю из Москвы, чтобы близкие друзья не думали, что я «зажал» праздник», — сказал Ярмольник.
Он уточнил, что обычно уезжает в Юрмалу или Венецию.
Ранее Ярмольник отреагировал на решение властей Украины аннулировать лицензии фильмов с его участием.