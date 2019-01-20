Фильм «Праздник» о блокадном Ленинграде удалили с YouTube

Фильм «Праздник» Алексея Красовского был удален с YouTube за нарушение условий использования видеохостинга, об этом режиссер сообщил на своей странице в фейсбуке.

«Миллион просмотров на ютубе теперь выглядит так… Раздача в ВК у меня на странице пока жива», — написал автор фильма.

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Он опубликовал скриншот, на котором видна надпись, что видео было удалено с сервиса «за нарушение условий использования»,

Фильм «Праздник» рассказывает о состоятельной семье, которая в блокадном Ленинграде собирается встречать Новый год.