СМИ сообщили о сердечном приступе у Арбениной

Стали известны подробности о госпитализации певицы Дианы Арбениной во Франции.

Как сообщает kp.ru со ссылкой на представительницу певицы Марию Кохель, у Арбениной случился сердечный приступ. «На данный момент врачи проводят все необходимые обследования. Певица бодрится, успокаивает поклонников и надеется в ближайшее время вернуться в строй», — рассказала Кохель.

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По словам близких Арбениной, сильные боли в области сердца у нее начались 17 января. Вечером этого дня она была госпитализировано, однако пока боль не удалось снять. Приступ длился около 16 часов.

Тем не менее об отмене концертов пока речи не идет. Ранее артистка сама вышла на связь с поклонниками, чтобы рассказать о своем самочувствии.