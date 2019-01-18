Посмертный клип Lil Peep набрал более полутора миллионов просмотров за сутки

Клип рэпера Lil Peep набрал более полутора миллионов просмотров за сутки.

Видео появилось на YouTube 16 января. На момент написания новости ролик посмотрели 1,634 млн. раз.

В клипе на песню 16 Lines нет определенного сюжета, в видео Lil Peep читает рэп в комнате и в автомобиле.

21-летний Лил Пип (настоящее имя Густав Элайджа Ар) скончался от непреднамеренной передозировки медицинских препаратов во время гастролей по США в ноябре 2017 года.