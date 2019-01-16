Юрий Лоза назвал The Beatles «запрограммированным феноменом»

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Музыкант Юрий Лоза заявил, что ценит вклад английской группы The Beatles в музыкальную культуру, однако считает их продуктом своего времени. Свое мнение он выразил в интервью Newinform.

Лоза отметил, что англичане совершили «огромный прорыв в культуре», однако подчеркнул, что их нельзя рассматривать вне эпохи.

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«Да, The Beatles — совершенно четко описываемый и укладывающийся в рамки определенных тенденций феномен. Этот феномен был запрограммирован определенными условиями», — сказал Лоза.

Музыкант добавил, что во времена существования The Beatles таких групп как они было много. Также он сказал, что The Beatles стали причиной того, что в Европе вошла в моду европейская музыка.

Ранее Лоза обрушился с критикой на «Голубой огонек».