Кинооператоры составили топ-100 лучших фильмов XX века

В Американском обществе кинооператоров (American Society of Cinematographers, ASC) составили перечень из 100 лучших фильмов XX века. Об этом сообщается на сайте организации.

Согласно имеющейся информации, в список попал и российский фильм. Речь идет о картине Михаила Калатозова «Я — Куба» (1964). Она оказалась на 39 месте. В топ-10 вошли «Французский связной» (1971), «2001 год: Космическая одиссея» (1968), «Дни жатвы» (1978), «Конформист» (1970), «Бешеный бык» (1980), «Крестный отец» (1972), «Гражданин Кейн» (1941), «Апокалипсис сегодня» (1979) и «Бегущий по лезвию» (1982). Возглавляет рейтинг фильм Фредди Янга «Лоуренс Аравийский» (1962), получивший семь «Оскаров» и четыре «Золотых глобуса».

Ранее кинокритики США выбрали главный фильм 2018 года.