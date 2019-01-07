Патрисия Аркетт завоевала «Золотой глобус»
Патрисия Аркетт стала лучшей актрисой в мини-сериале или телефильме по версии «Золотого глобуса». Об этом сообщается в твиттере премии.
Аркет получила премию за роль в сериале «Побег из тюрьмы Даннемора». На звание лучшей актрисы мини-сериала также претендовали Эми Адамс, Конни Бриттон, Лора Дерн и Реджина Кинг.
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Победителя в данной номинации объявили Джейми Ли Кертис и Бен Стиллер.
Ранее стал известен лучший анимационный фильм по версии «Золотого глобуса».
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию вручения премии «Золотой глобус».