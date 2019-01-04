Бритни Спирс отменила концерты из-за умирающего отца

Певица Бритни Спирс в своем инстаграме призналась, что отменила несколько концертов из-за тяжелой болезни отца.

Она отметила, что решение далось ей нелегко, однако, по ее мнению, семья всегда должна быть на первом месте.

«Я не буду выступать со своим новым шоу Domination. Несколько месяцев назад мой отец попал в больницу. Мы счастливы от того, что он выжил, но впереди еще долгое восстановление», — написала она.

Певица также сообщила, что вернет поклонникам деньги за купленные билеты.