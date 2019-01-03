В Совфеде пожаловались на «заокеанские киноверсии реальности»

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Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил о недопустимости ситуации, при которой 80% российского кинопроката отдано иностранным фильмам. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Голливуд «подсовывает» свою версию реальности и пугает мир русскими шпионами.

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«У нас же такие пропагандистские фальшивки включают даже в бесплатную фильмотеку международных рейсов отечественных авиаперевозчиков. Сомневаюсь, что российское кино столь же доступно на рейсах авиакомпаний стран НАТО», — подчеркнул Климкин.

Он добавил, что нет никаких поводов для того, чтобы продолжать распространять продукты «голливудской фабрики американских грез».

Ранее сообщалось, что актер Станислав Садальский ответил на критику фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» со стороны Русской православной церкви.