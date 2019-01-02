Исполнитель Рона Уизли признался, что не может смотреть «Гарри Поттера»

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Актер Руперт Гринт заявил, что не может смотреть на себя себя в роли Рона Уизли дальше третьей части фильмов о «Гарри Поттере». Об этом сообщает The Sun.

Он рассказал, что недавно видел первую часть поттерианы, и ему было приятно оглянуться назад. Но к более новым фильмам он обращаться не стал.

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«Я пытаюсь вспомнить, какой была моя жизнь до того, как я сыграл этого персонажа(Рона Уизли. — «Газета.Ru»). Мне кажется, что я немного потерял самого себя», — пояснил Гринт.

По его словам, съемки »Гарри Поттера» были странным временем в его жизни, и это заняло очень много времени.

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