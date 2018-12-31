НТВ меняет сетку вещания из-за трагедии в Магнитогорске

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Телеканалы продолжают менять сетку вещания из-за трагедии в Магнитогорске. В частности, об изменении сообщи канал НТВ, передает RNS.

«В связи с событиями в Магнитогорске, на НТВ — спецвыпуски новостей... Также завтра выйдут специальные выпуски программы «Сегодня» в 13:00 и 15:00», — сообщил представитель телеканала.

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Уточняется, что также по ситуации в Магнитогорске будет сообщаться в 19:00 1 января в прямом эфире программы «Центральное телевидение».

Ранее Первый канал изменил сетку вещания из-за трагедии в Магнитогорске.