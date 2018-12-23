На Украине посчитали Виктора Салтыкова «нищим» и не пустили в Киев
Российский певец Виктор Салтыков решил подать в суд на власти Украины после того, как его не пустили в Киев. Об этом он заявил в инстаграме.
По словам исполнителя, ему не разрешили въехать в город из-за отсутствия денежных средств. При этом в 2018 году он уже четыре раза побывал в Киеве.
Реклама
«Я немалобюджетный человек, у меня есть средства… Маленькая девочка приняла такое решение, я буду подавать в суд на украинские власти», — заявил Салтыков.
Он добавил, что рисковал жизнью, чтобы добраться до Киева, а решение властей Украины считает нарушением прав человека.
Ранее сообщалось, что солиста Большого театра Меркурьева не пустили на Украину.