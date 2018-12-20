Путин назвал Тимати прекрасным артистом
Российский президент Владимир Путин в ответ на вопрос о рэперах напомнил, что среди его доверенных лиц во время его избирательной кампании тоже были рэперы.
По словам главы государства, он знаком с этим музыкальным направлением. В качестве примера президент привел российского рэп-исполнителя Тимати и назвал его прекрасным человеком и прекрасным артистом.
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Ранее в Госдуме упрекнули рэперов за «африканские частушки».
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Путина.