Путин назвал Тимати прекрасным артистом

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Российский президент Владимир Путин в ответ на вопрос о рэперах напомнил, что среди его доверенных лиц во время его избирательной кампании тоже были рэперы.

По словам главы государства, он знаком с этим музыкальным направлением. В качестве примера президент привел российского рэп-исполнителя Тимати и назвал его прекрасным человеком и прекрасным артистом.

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Ранее в Госдуме упрекнули рэперов за «африканские частушки».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Путина.