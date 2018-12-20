СМИ: Германия потребовала вернуть советские трофеи

<img src="//img.gazeta.ru/files3/765/10586765/RTR3A0BM-pic905-895x505-16420.jpg">

Германия снова требует вернуть ей культурные ценности, которые были вывезены в СССР в качестве трофеев по окончании Второй мировой войны, пишут «Известия» со ссылкой на посольство ФРГ в Москве.

Сообщается, что немецкое дипведомство напомнило о добровольном возвращении в 2017 году четырех российских предметов искусства из Германии.

Реклама

В свою очередь специальный представитель российского президента Михаил Швыдкой заявил, что Россия не собирается обсуждать этот вопрос с ФРГ, пока между Москвой и Берлином не будет восстановлен политический диалог.

Отмечается, что претензии немецкой стороны препятствуют вывозу культурных ценностей за рубеж.

Ранее сообщалось, что Франция вернет Бенину более 20 предметов культурного наследия, вывезенного колонизаторами в 1892 году.