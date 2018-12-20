СМИ: Германия потребовала вернуть советские трофеи
Германия снова требует вернуть ей культурные ценности, которые были вывезены в СССР в качестве трофеев по окончании Второй мировой войны, пишут «Известия» со ссылкой на посольство ФРГ в Москве.
Сообщается, что немецкое дипведомство напомнило о добровольном возвращении в 2017 году четырех российских предметов искусства из Германии.
В свою очередь специальный представитель российского президента Михаил Швыдкой заявил, что Россия не собирается обсуждать этот вопрос с ФРГ, пока между Москвой и Берлином не будет восстановлен политический диалог.
Отмечается, что претензии немецкой стороны препятствуют вывозу культурных ценностей за рубеж.
Ранее сообщалось, что Франция вернет Бенину более 20 предметов культурного наследия, вывезенного колонизаторами в 1892 году.