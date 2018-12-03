Дмитрий Киселев поддержал российских рэперов стихами Маяковского

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Российский телеведущий Дмитрий Киселев поддержал отечественных хип-хоп исполнителей, прочитав в эфире «Вестей недели» рэп.

По мнению ведущего, страх перед альтернативной субкультурой является смешным. Он добавил, что «предтечей» рэперов в отечественной культуре был поэт Владимир Маяковский.

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«Образы Маяковского, рифмы и ритм — на зависть современным рэперам», — сказал Киселев.

После этого он прочитал отрывок из поэмы «Хорошо» и добавил, что российским рэп-исполнителям не чужд патриотизм. По словам Киселева, таких певцов по меньшей мере не нужно «кошмарить».

Ранее сообщалось, что в нескольких городах России отменены концерты рэпера Хаски.