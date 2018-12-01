В Новосибирске задержали участников группы IC3PEAK
Менеджер группы IC3PEAK Олег Митрофанов сообщил о задержании участников группы в Новосибирске, передает ТАСС
«Мы находимся в линейном отделении полиции в Железнодорожном районе Новосибирска. <...> Нас здесь трое, плюс два сопровождающих, плюс местный организатор», — сказал Митрофанов.
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Правоохранительные органы на данный момент не прокомментировали ситуацию.
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