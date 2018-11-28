СМИ: писатель Елизаров попал в реанимацию после попытки суицида

Лауреат литературной премии «Русский Букер», музыкант Михаил Елизаров госпитализирован в одну из столичных клиник, передает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

45-летнего писателя увезли из его собственной квартиры. «По словам пациента, он попытался покончить с собой в своей квартире на ул. Ясеневая. На данный момент писатель находится в отделении токсикореанимации», — сообщает источник.

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Сейчас Елизаров находится в отделении токсикореанимации.

«Русский Букер» Михаил Елизаров получил в 2008 году за роман «Библиотекарь». Также выпустил роман «Мультики» и сборник «Ногти».