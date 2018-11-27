Путин поздравил с днем рождения Бориса Гребенщикова

Президент России Владимир Путин направил поздравления поэту, композитору и руководителю рок-группы «Аквариум» Борису Гребенщикову.

Текст поздравительной телеграммы, направленной Гребенщикову в день его 65-летия, опубликован на сайте Кремля.

В обращении к музыканту Путин отметил его особый творческий путь и твердое следование художественным идеям и принципам. «Вы создали целый мир, наполненный хорошей музыкой и стихами, и потому ваши талантливые произведения находят живой отклик в сердцах и душах миллионов поклонников как в нашей стране, так и за ее пределами», — написал президент, пожелав Гребенщикову здоровья и исполнения планов.

Борис Гребенщиков основал группу «Аквариум» в 1972 году. Лауреат Царскосельской художественной премии (2002), премии «Триумф» (1997). В 2003 году награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.