Умерла Инна Вишневская

Театральный критик, доктор искусствоведения Инна Вишневская скончалась в возрасте 93 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ректора ГИТИСа Григория Заславского.

По словам ректора, в последние годы критик долго болела и почти не выходила из дома.

В 1947 году Вишневская закончила ГИТИС, в 1953 вошла в Союз писателей СССР. Она преподавала в институте театрального искусства, а также в Литературном институте имени Горького. Ее авторству принадлежат более тысячи работ о Николае Гоголе, Иване Тургеневе, Константине Симонове и других.

По словам Заславского, прощание с Инной Вишневской состоится в понедельник, 26 ноября, место и время определят родные.