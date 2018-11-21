Рэпера Хаски задержали у входа в клуб

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Рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов) был задержан у входа в клуб в Краснодаре, где у него был запланирован концерт, передает «Юга».

По словам организаторов концерта, рэпера отвезли в отдел полиции по адресу ул. Садовая, 110. Вместе с ним находится его адвокат.

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Сообщается, что клуб был обесточен, из-за чего зрители не могли войти внутрь. Хаски вышел на улицу, залез на крышу одного из автомобилей и исполнил песню «Ай», после чего был задержан полицейскими.

Артист и его адвокат объявили, что концерт не состоится и принесли извинения.

Ранее МВД открестилось от срыва ростовского концерта Хаски.