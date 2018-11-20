Суд вынес обвинительный приговор бывшей жене Джигарханяна
Суд вынес обвинительный приговор бывшей жене актера Армена Джагарханяна Виталине Цымбалюк-Романовской, передает ТАСС со ссылкой на адвоката подсудимой.
Как отмечается, женщина признана виновной в нарушении неприкосновенности частной жизни.
Сообщается, что суд приговорил Цымбалюк-Романовскую к 200 часам обязательных работ. Кроме того, ей назначен штраф в размере 200 тысяч рублей.
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Подчеркивается, что защита намерена обжаловать приговор.
Ранее сообщалось, что судебное разбирательство в отношении экс-супруги Армена Джигарханяна было приостановлено из-за ее болезни.