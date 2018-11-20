Рэпера Tekashi 6ix9ine обвинили в рэкете
Рэперу Tekashi 6ix9ine предъявили обвинения в рэкете и хранении огнестрельного оружия. Об этом сообщает Associated Press.
Исполнитель также был обвинен в участии в группировке «Nine Trey Gangasta Bloods», которые, по данным правоохранительных органов, совершили ряд убийств и ограблений в Бронксе, Бруклине и на Манхэттене, а также занимались незаконным оборотом наркотиков.
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Адвокат рэпера был недоступен для комментариев.
Ранее сообщалось, что на 6ix9ine напали на концерте в Москве.