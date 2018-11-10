Путин поучаствовал в открытии памятника Тургеневу в Москве

Президент России Владимир Путин принял участие в торжественном открытии памятника русскому писателю Ивану Тургеневу на улице Остоженка в центре Москвы. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Кремля.

Как отмечается, новый памятник стал частью архитектурно-музейного комплекса «Тургеневский квартал», который включает в себя дом-музей писателя и приусадебную территорию с садом и сквером.

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»... Иван Сергеевич всегда оставался русским человеком, воспевал красоту родного языка, природы, широту и душу нашего народа. Оставался русским писателем и русским человеком», — сказал Путин.

Он также отметил, что талант Тургенева признавали уже его современники, в том числе за границей. По словам президента, Тургенев был одним из самых читаемых авторов своего времени.

«Наш долг – сберегать наследие классика, потому что творчество Тургенева – это, действительно, не только наше национальное, но и мировое культурное достояние», — добавил Путин.

Президент выразил надежду на то, что открытый памятник и дом-музей Тургенева будут служить «этому благородному делу».

Ранее сообщалось, что Путин 4 ноября возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому.